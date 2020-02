Ronde van het Baskenland kent drie aankomsten bergop donderdag 13 februari 2020 om 14:19

De aankomende editie van de Ronde van het Baskenland kent maar liefst drie aankomsten bergop, zo blijkt na de presentatie van het definitieve parcours. De renners beginnen met een bergetappe naar Arrate, gevolgd door finishes op de Santa María del Yermo en de Alto de Ibardin. De ronde eindigt met een individuele tijdrit.

De meerdaagse wielerwedstrijd begint op maandag 6 april al meteen met een pittige bergetappe van Eibar naar Arrate, met als klapstuk de beklimming van Usartza (4,5 km aan 8,9%). En dat is opvallend, aangezien de organisatie meestal tot het slotweekend wacht met een finish bij het iconische Heiligdom van Arrate.

Vorig jaar wist Emanuel Buchmann een dubbelslag te slaan op weg naar Arrate, maar de Duitser van BORA-hansgrohe moest één dag later alweer zijn leiderstrui inleveren. De tweede etappe is opnieuw geschikt voor de klimmers, met onderweg enkele steile hellingen én een finish op een nog relatief onontdekte klim.

Slottijdrit

De Santa María del Yermo is slechts 3,1 kilometer lang, maar stijgt wel aan een gemiddelde van 11%, met uitschieters tot 16%. De derde etappe brengt de renners dan weer naar de top van de Col de Ibardin, na een bijzonder steile laatste kilometer. In de vierde etappe naar Errenteria is het eveneens klimmen geblazen, terwijl de finale van de voorlaatste rit ook vervelend omhoog loopt.

De beslissing zal normaal vallen in de slottijdrit in en rond Bilbao. In de grootste stad van het Baskenland zoeken we naar een opvolger van Ion Izagirre, die vorig jaar voor eigen volk wist te winnen. De renners krijgen op 11 april een tijdrit van net iets meer dan 21 kilometer voorgeschoteld, met onderweg een klim van 2,5 kilometer en twee kortere hellingen richting de eindstreep.

Ronde van het Baskenland 2020 – Rittenschema

06/04 – Etappe 1: Eibar – Arrate (160,2 km)

07/04 – Etappe 2: Amurrio – Laudio (162,8 km)

08/04 – Etappe 3: Gasteiz – Ibardin (198 km)

09/04 – Etappe 4: Bera – Errenteria (175,8 km)

10/04 – Etappe 5: Errenteria – Sestao (180 km)

11/04 – Etappe 6: Bilbao – Bilbao (21,1 km, individuele tijdrit)