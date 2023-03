Ronde van Drenthe voor vrouwen ruim 50 kilometer korter, start op VAM-berg

De Ronde van Drenthe voor vrouwen is ingekort door de slechte weersomstandigheden. De organisatie voelde zich genoodzaakt om de start te verplaatsen om de veiligheid van de rensters te kunnen garanderen. De start ligt daardoor niet in Emmen, maar op de VAM-berg.

Na de start op de VAM-berg zal het peloton zes lokale rondes moeten afleggen, waarna er richting aankomstplaats Hoogeveen wordt gereden. De Ronde van Drenthe is daardoor niet 152,7 kilometer lang, maar ongeveer 96 kilometer. Het startsein wordt, later dan gepland, gegeven om 14.00 uur.

⚠️ Course changes to the #RondevDrenthe

The change is to secure the safety. Starting now at 2 pm local time on the VAM berg followed by 6 local laps and then to Hoogeveen for the finish. Total distance will be around 96km. Let’s go! #HumanPoweredHealth

— Human Powered Health Cycling (@hphcycling) March 11, 2023