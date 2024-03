zondag 10 maart 2024 om 18:01

Wiebes sprint tegenstand aan puin op VAM-berg en pakt zo vierde Ronde van Drenthe, Pieterse derde

Lorena Wiebes heeft voor de vierde keer op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. Op de VAM-berg, waar de eindstreep van de WorldTour-eendaagse was getrokken, toonde de Nederlandse zich veruit de snelste van een uitgedund peloton. Elisa Balsamo werd tweede, een aanvallende Puck Pieterse derde.

De mannenwedstrijd van de Ronde van Drenthe ging dit jaar niet door vanwege ‘stijgende kosten, toenemende regeldruk en veiligheidsproblemen’, maar de vrouwen koersten wel gewoon. Al ging bij hen het parcours wel op de schop door alle perikelen.

Na de start in Beilen werd linea recta koers gezet richting de VAM-berg, waar het Atteropad, Mount VAM Pad en het Dak van Drenthe op de rensters lagen te wachten. Deze hellingen waren de scherprechters van de dertig kilometer lange omloop, die vijf keer helemaal moest worden afgelegd. Het Atteropad, de kasseienhelling van de VAM-berg, moest nog een keertje extra beklommen worden. Hier lag na 160 kilometer koers namelijk de finish.

Valerie Demey in de aanval

Het ging meteen hard in de beginfase. In combinatie met de wind zorgde dat ervoor dat er wat scheuren in het peloton ontstonden, maar een echte kopgroep zagen we aanvankelijk nog niet. Pas na een dikke vijftig kilometer kregen we een eenzame koploopster. Valerie Demey ging in haar eentje op avontuur en reed een voorsprong van anderhalve minuut bijeen.

Door wat tussenversnellingen in het uitdunnende peloton liep de voorsprong van Demey bij momenten weer wat terug, maar 45 kilometer voor het einde had de renster van VolkerWessels Women opnieuw anderhalve minuut. Vanaf dat moment ging de snelheid achter haar echter pas echt omhoog. In geen tijd dichtte het peloton, dat door de vele lossers flink afnam in omvang, de bres met Demey. Op 38 kilometer van het einde kon de koers echt beginnen.

Pieterse geeft er een patat op

Het was Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) die de lont aan het kruitvat stak. Bij de voorlaatste beklimming van het Atteropad zat ze al op kop, waarna ze op het Mount VAM pad écht gas gaf. En richting het Dak van Drenthe deed ze er nog een schepje bovenop. Haar inspanningen leidden uiteindelijk tot een kopgroep van acht rensters.

Pieterse had het gezelschap van haar ploeggenote Kristina Schweinberger, Charlotte Kool, Pfeiffer Georgi (beiden dsm-firmenich PostNL), Elisa Balsamo (Lidl-Trek), Alice Towers (Canyon//SRAM), Christine Majerus en topfavoriete Lorena Wiebes (beiden SD Worx). Zij pakten een twintigtal seconden op het achtervolgende pelotonnetje, waar het voorlopig nog niet stilviel. Sterker nog, het ging dermate hard, dat we op 19 kilometer van de finish een hergroepering kregen.

Sprinten op de VAM

Nadien ging het en groupe naar de laatste keer VAM-berg. Er was nog een heel klein prikje van (opnieuw) Pieterse, maar voor de rest gebeurde er niets meer tot de voet. De sprintersploegen vormden allen een treintje. SD Worx zat lang goed, maar voor de laatste bocht richting het VAM-terrein verloren ze wat terrein. Majerus bracht Wiebes echter nog net op tijd naar voren. Daar zaten ook Puck Pieterse, Elisa Balsamo en Charlotte Kool.

Majerus had nog wat over op de flanken van het Atteropad en deed de lead-out voor Wiebes. De sprintster van SD Worx zette aan bij het opdraaien van de kasseien. Balsamo zat nog in haar wiel, maar werd daar keihard uitgekletst. Wiebes won zo met overmacht. Balsamo werd op meerdere fietslengtes tweede, Pieterse eindigde nog wat verder als derde. Voor Wiebes is het haar vierde zege op rij in de Ronde van Drenthe.