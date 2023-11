vrijdag 10 november 2023 om 08:13

Ronde van Drenthe voor mannen verdwijnt van wielerkalender

Heel slecht nieuws voor het Nederlandse wielrennen, want opnieuw verdwijnt een professionele wedstrijd van de kalender. Het gaat om de Ronde van Drenthe voor mannen, die door verschillende redenen geschrapt wordt door de organisatie. De vrouwenkoers in Drenthe gaat wel door in 2024.

De organisatie is duidelijk waarom de organisatie de stekker trekt uit de Albert Achterhes Profronde van Drenthe. “Vanwege stijgende kosten, toenemende regeldruk en veiligheidsproblemen”, staat in een verklaring van de organisatie, die al jarenlang aangevoerd wordt door voorzitter Femmy van Issum.

De genoemde problemen zorgden ook voor onduidelijk, onder meer bij medewerkers en hotels in de regio. “In overleg met diverse partijen is er nu duidelijkheid. De pijnlijke beslissing geldt voorlopig alleen voor 2024. Mogelijk dat de mannen in 2025 weer een profronde kunnen rijden”, aldus de organisatie.

Vanwege de afgelasting, gaat Per Strand Hagenes van Jumbo-Visma voorlopig als laatste winnaar van de Ronde van Drenthe de geschiedenisboeken in.

De Women’s WorldTour-koers Ronde van Drenthe (zondag 10 maart 2024) gaat wel door komend seizoen, net als de Drentse Acht van Westerveld (zaterdag 9 maart). Beide vrouwenkoersen behoren tot dezelfde organisatie.