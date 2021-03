Ronde van Drenthe op 23 en 24 oktober: “Heel blij dat we de slotkoers zijn”

De Ronde van Drenthe is op zaterdag 23 oktober de afsluiter van de Women’s WorldTour. Dat blijkt uit de aangepaste versie van de wedstrijdkalender die de UCI deze week heeft gedeeld. “Ik kan het ook nog bijna niet geloven dat de Ronde van Drenthe doorgaat”, reageert organisatie-voorzitter Femmy van Issum.

“We hebben te maken met een oplaaiend coronavirus en ik heb het gevoel dat we het virus nog steeds niet echt onder controle hebben, maar uiteraard ben ik heel blij met de slotkoers van het jaar”, aldus Van Issum. Het weekend van 23 en 24 oktober valt in de herfstvakantie. “Het zou toch mooi zijn als we weer met publiek kunnen koersen en dat de renners en rensters niet in één of andere bubbel hoeven te blijven, maar dat is allemaal afwachten.”

“We kunnen nu eindelijk los”, gaat ze wedstrijdorganisator verder. “We zullen stevig aan de bak moeten om het hele circus nu na de zomer te organiseren. Voor ons is dat ook een heel nieuwe ervaring. Natuurlijk hoop ik dat alle vrijwilligers ook deze zomer door willen werken. We hebben met z’n allen naar dit moment uitgezien.”

Mannenwedstrijd op zondag

Op verzoek van de lokale overheden en de politie worden de Ronde van Drenthe voor mannen en vrouwen niet op één dag verreden. De mannenwedstrijd, die net als de Ronde van Drenthe voor vrouwen begint in Assen, is verplaatst naar de zondag. Vorig jaar werd de Ronde van Drenthe last minute afgelast vanwege de coronacrisis.

Het Drentse wielerweekend ziet er door de gewijzigde kalender nu als volgt uit:

Vrijdag 22 oktober: Drenthe Acht van Westerveld voor vrouwen (UCI 1.2)

Zaterdag 23 oktober: Ronde van Drenthe voor vrouwen (UCI 1.WWT)

Zondag 24 oktober: Ronde van Drenthe voor mannen (UCI 1.1)