Dit is de nieuwe wielerkalender van de UCI

Overzicht

De UCI heeft een nieuwe wielerkalender voor het wielerseizoen 2021 gepubliceerd, nadat heel wat organisatoren besloten om hun wedstrijd uit te stellen. Zo is de WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt verplaatst van 1 mei naar midden september.

Als we kijken naar de verschuivingen op WorldTour-niveau, dan zien we bij de mannen alleen een wijziging voor Eschborn Frankfurt. De wedstrijd werd eerder al uitgesteld vanwege de coronapandemie en in overleg met de UCI is besloten om de koers uit te stellen naar 19 september. Zondag 19 september is ook de eerste dag van het WK wielrennen in Vlaanderen.

Bij de vrouwen was de UCI genoodzaakt om wat meer te schuiven. De Ronde van het Baskenland voor vrouwen wordt nu verreden op 31 mei en zal eenmalig door het leven gaan als eendagskoers. De Women’s Tour gaat van juni naar 4 tot en met 9 oktober en de Tour of Chongming Island (aanvankelijk in mei) staat nu op de planning voor 14 tot en met 16 oktober.

Ronde van Drenthe

Het vrouwenseizoen wordt op zondag 23 oktober afgesloten met de Ronde van Drenthe. De organisatie van de Nederlandse profwedstrijd zag het in verband met het coronavirus niet zitten om de ronde in maart te organiseren en had al om een verplaatsing naar oktober gevraagd. Aan dit verzoek is dus gehoor gegeven.

Als we een niveau lager kijken, dan zien we onder meer de verplaatsing van de Ronde van Valencia voor mannen (14-18 april), de Volta ao Algarve (5-9 mei), de Trofeo Mallorca (13-16 mei), de Ruta del Sol (18-22 mei) en de Volta Limburg Classic (18 juli). Ook in het najaar moest de UCI nog schuiven met data.