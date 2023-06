Ronde van België: Alpecin-Deceuninck presenteert ploeg rond Van der Poel en Philipsen

Alpecin-Deceuninck heeft de selectie onthuld voor de Ronde van België. Zoals bekend, staat zowel Mathieu van der Poel als Jasper Philipsen aan de start. Jonas Rickaert, die in de Elfstedenronde Brugge hard ten val kwam, is ook van de partij.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel is de absolute topfavoriet voor de eindzege in de Ronde van België, maar de rittenkoers betreft ook vooral een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Frankrijk. In aanloop naar de Tour rijdt MVDP ook nog het NK op de weg en mogelijk het NK tijdrijden. Afgelopen zaterdag hervatte de Nederlander de competitie, na een rustperiode, met een dertiende plaats in Dwars door het Hageland. Hij zat daar mee in de beslissende kopgroep, maar reed twintig kilometer voor de finish lek.

Een dag later won Jasper Philipsen de Elfstedenronde Brugge. De 25-jarige sprinter, die eveneens naar de Tour gaat, was daar overtuigend de snelste voor Caleb Ewan en Fabio Jakobsen. In de Baloise Belgium Tour zal hij met Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en eventueel Mathieu van der Poel om zich heen op een voortreffelijke lead-out kunnen rekenen. Het is uiteraard wel afwachten of Rickaert honderd procent is na zijn val.

Het zevental van Alpecin-Deceuninck bestaat verder uit Dries De Bondt, Edward Planckaert en Gianni Vermeersch. De Ronde van België duurt van woensdag tot en met zondag. De koninginnenrit vindt zaterdag plaats, als de streep is getrokken op de Mur de Durbuy.

Lees ook: Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2023 – Mathieu van der Poel tegen de rest