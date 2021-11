Ronan van Zandbeek en Natalie van Gogh winnen strandrace ’t Gorsje

De strandrace van ’t Gorsje is zondag gewonnen door Ronan van Zandbeek en Natalie van Gogh. Zij kwamen in de RegioBeachrace als eerste over de finish op het strand van Ouddorp in Zuid-Holland.

De 33-jarige Van Zandbeek, oud-profwielrenner bij Skil-Shimano en Argos-Shimano, wist bij de mannen af te rekenen met Joost Geluk. Het draaide uit op een sprint-à-deux in Ouddorp. De derde plaats ging naar Jules de Cock.

Bij de vrouwen ging de overwinning in de Strandrace van ’t Gorsje naar de Nederlands kampioene beachracen, Natalie van Gogh. De 47-jarige renster, die onlangs het einde van haar wegcarrière aankondigde, wist Yva Geluk en Emilie van Geijn te verslaan.

NK Gravel

Het deelnemersveld van deze Zuid-Hollandse strandrace moest flink aan kwaliteit inleveren, omdat meerdere beachracers de voorkeur gaven aan het NK Gravel van zaterdag. In Epe wisten Tijmen Eising en Demi Vollering naar de titels te rijden.