Oprichter Ster van Bessèges overleden, succes voor oudgediende Sevilla

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de oprichter van de Ster van Bessèges en Óscar Sevilla, die op zijn 44e nog altijd bijzonder succesvol is in Zuid-Amerika.

Oprichter Ster van Bessèges is niet meer

Roland Fangille, de oprichter van de meerdaagse wielerwedstrijd Ster van Bessèges, is op 81-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Fangille kwam in 1971 op het idee om een wielerkoers te organiseren in de buurt van het dorp Bessèges in het departement Gard. De eerste editie bleek een succes en dit jaar werd alweer de vijftigste editie georganiseerd.

Fangille was tot zijn dood, ondanks zijn gevorderde leeftijd, nog altijd medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Ster van Bessèges. Hij werd de laatste jaren wel bijgestaan door zijn dochter Claudine Allègre. Dit jaar ging de eindzege naar Benoît Cosnefroy. De renner van AG2R La Mondiale versloeg Alberto Bettiol en Alexys Brunel.

Leeftijd krijgt geen vat op Óscar Sevilla

Óscar Sevilla zal volgend jaar zijn 45e verjaardag vieren, maar de oud-renner van onder meer Kelme en T-Mobile is het winnen nog altijd niet verleerd. Sevilla won vandaag namelijk de klimtijdrit in de Ronde van Colombia, een van de grootste meerdaagse wielerwedstrijden in Zuid-Amerika.

De Spanjaard wist de snelste tijd te realiseren in de 22,2 kilometer lange tijdrit van Chinchina naar Mirador Chipre in Manizales. Sevilla was aan de finish 22 seconden sneller dan Diego Camargo, die zijn leiderstrui met succes wist te verdedigen. Danny Osorio eindigde als derde op meer dan een halve minuut van Sevilla, in 2001 tweede in de Vuelta a España.

In het algemeen klassement heeft Camargo een voorsprong van 33 seconden op Sevilla, Osorio volgt op 45 tellen. De renners moeten nog twee etappes afwerken in de Vuelta a Colombia.