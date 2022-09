Romain Hardy (34) stopt en rijdt met de Tour du Vendée zijn laatste koers

Romain Hardy rijdt zondag met de Tour de Vendée zijn laatste koers als profrenner. De Fransman van Arkéa-Samsic zal in totaal dertien seizoenen gekoerst hebben. “Ik heb de kans gehad om van mijn droom mijn werk te maken. Nu is het tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

“Ik kondig met veel emoties aan dat ik zondag aan de start zal staan van mijn laatste koers als profrenner”, laat Hardy weten op zijn sociale media. “Het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en te kunnen genieten van de tijd met mijn familie.”

“Ik heb de kans gehad om van mijn droom mijn werk te maken en mee te doen aan de grootste wedstrijden van de wereld.” De Fransman bedankt vervolges nog Emmanuel Hubert, de algemeen directeur van Arkéa-Samsic. Daarnaast heeft hij ook nog lovende woorden voor de staf van Arkéa-Samsic en Cofidis, de ploeg waarvoor hij van 2013 tot 2016 voor koerste.

Hardy kon in zijn carrière tweemaal zegevieren. In 2012 won hij de openingsetappe van de Tour du Haut Var, vijf jaar later schreef de coureur van Arkéa-Samsic de Tour du Doubs op zijn naam.