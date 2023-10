donderdag 5 oktober 2023 om 19:01

Arnaud Démare wint twee keer op rij voor Arkéa-Samsic: “Een opluchting na een heel moeilijk jaar”

Zondag zegevierde hij in de Tour de Vendéé, vandaag was hij de beste in Parijs-Bourges. Arnaud Démare is goed op dreef aan het einde van ‘een moeilijk jaar’. In gesprek met DirectVelo liet hij weten opgelucht te zijn na tweemaal op rij te hebben gewonnen voor zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic.

“Ik had hier nog nooit gewonnen”, zei Démare na Arnaud De Lie te hebben geklopt Parijs-Bourges. “Nu heb ik denk ik bijna elke Franse koers in de periode september-oktober minstens één keer gewonnen. Heel cool!”

“Deze keer was de concurrentie nog groter dan in de Tour de Vendée”, aldus de 32-jarige sprinter, die vanaf 1 augustus uitkomt voor Arkéa-Samsic. Hij vertrok halverwege het seizoen bij Groupama-FDJ, nadat hij niet geselecteerd werd voor de Tour de France. “Mijn doel was om voor het einde van dit seizoen te winnen voor Arkéa. Ik wilde hen bedanken voor hun vertrouwen en de kans die ze me gegeven hebben. Het is gelukt, twee keer. Het is een opluchting na een heel moeilijk jaar. Deze overwinningen zullen vertrouwen geven aan de hele groep.”

100 zeges?

De eerste koersen voor Arkéa-Samsic verliepen niet zoals gehoopt, vertelde Démare ook nog. “In het begin had ik het gevoel dat het me aan koersritme ontbrak. Het was moeilijk om mee te spelen, ook al had ik de hele zomer heel goed getraind. Daarnaast had ik pech met lekke banden en valpartijen. Zelfs op het EK had ik een probleem en kon ik niet laten zien wat ik in me had.”

Dit alles lijkt achter de rug nu hij de 95ste profzege uit zijn carrière geboekte heeft. Op naar de honderd? “Ik hoop dat dat vplgend jaar lukt!”