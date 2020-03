Romain Bardet zet Parijs-Nice voort met pijnlijke knie maandag 9 maart 2020 om 14:17

Romain Bardet is de openingsrit van Parijs-Nice niet ongeschonden uitgekomen. De kopman van AG2R La Mondiale viel op zestig kilometer van de meet en verloor bijna drie minuten in het klassement. “Romains knie doet ook nog wel wat pijn”, voegt ploegleider Julien Jurdie toe.

“Een valpartij laat altijd sporen na en duidelijk is dat hij fysiek niet in topvorm is”, aldus Jurdie tegen de organisatie. “We weten hoe sterk Romain mentaal is, want vanochtend was zijn motivatie alweer terug. De schade is gelukkig beperkt gebleven gisteren. Een achterstand van 2.45 is niet zo slecht.”

“Een goed klassement is nu niet zo belangrijk, er kan nog veel gebeuren”, zegt de ploegleider. “We focussen ons nu op het weekend en gaan daar eerste voor etappezeges, maar kunnen niet uitsluiten dat een goed klassement er ook nog in zit.”

Namens AG2R La Mondiale is Oliver Naesen de best geplaatste renner na de eerste dag, hij is 27ste op vijftien seconden van leider Maximilian Schachmann. Bardet staat 41ste op 2.52 minuut.