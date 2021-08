Romain Bardet zakt weg op slotdag: “Last van de valpartij van twee dagen geleden”

Romain Bardet verloor zaterdag op de slotdag van de Vuelta a Burgos de leiderstrui aan Mikel Landa. De Fransman stortte op de klim naar Lagunas de Neila in en verloor bijna twee minuten, waardoor hij de ronde afsluit op de zesde plaats. “Ik had last van de valpartij van twee dagen geleden”, vertelt Bardet na afloop.

De kopman schoof donderdag, op weg naar zijn dubbelslag, onderuit in een afdaling. Hij leek ongeschonden, maar de valpartij was dus toch niet zonder gevolgen. “We wilden de koers controleren vandaag”, zegt hij. “De jongens deden super mooi werk, maar op de slotklim had ik last van de gevolgen van de valpartij. Daarom moest ik vechten tot de finish om het best mogelijke resultaat te behalen. Maar we hebben een mooie wedstrijd gereden als ploeg en kunnen met vertrouwen naar de Vuelta.”

Ploegleider Matt Winston deelt de mening dat Team DSM een goede prestatie heeft geleverd. “We hebben opnieuw inzet getoond, van voren gekoerst en de wedstrijd gecontroleerd. Helaas zat Romain in de problemen op de slotklim, waardoor hij tijd verloor. Maar overall denk ik dat we tevreden kunnen zijn met de manier waarop we gekoerst hebben met de groep. We hebben goede stappen gezet.”