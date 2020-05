Romain Bardet wil starten in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix donderdag 7 mei 2020 om 12:03

Voor Romaind Bardet biedt de nieuwe wedstrijdkalender mogelijkheden waar hij maar al te graag van hoopt te profiteren. De kopman van AG2R La Mondiale ziet de unieke kans om te starten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het hoofddoel op de nieuwe wedstrijdkalender is opnieuw de Tour de France (29 augustus-20 september), vervolgens volgen de heuvelklassiekers en daarna pas de Vlaamse klassiekers (midden oktober). Voor Bardet de uitgelezen kans om toch een keer deze wedstrijden te rijden.

“Met dit wedstrijdprogramma kan ik overwegen om deel te nemen aan kasseiklassiekers”, zegt hij tegen Le Monde. “Het is duidelijk dat ik de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix echt een keer gereden wil hebben. In een normaal seizoen is dat niet mogelijk want dan valt het middenin de voorbereiding op een grote ronde.”

“Nu is het tijdens de Vuelta, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het is afwachten welke keuzes ook het team maakt. Maar voor mij is het duidelijk: ik start het liefst in deze zeer mooie campagne van klassiekers. Het belooft episch te worden, met een vettig en nat wegdek eind oktober.”