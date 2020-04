Rohan Dennis verslaat Nicholas Roche in slotrit virtuele Ronde van Zwitserland zondag 26 april 2020 om 15:17

De laatste etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland, de Digital Swiss 5, is op naam gekomen van Rohan Dennis. De tijdrijder van Team Ineos was een klasse apart in de bergrit van Camperio naar Disentis-Sedrun, die 36 kilometer lang was. Eerder won Dennis ook al de openingsetappe.

De kopstart was voor James Whelan, maar hij zou die inspanning niet volhouden tegen de ervaren renners. Rohan Dennis wist hem op de eerste klim van de dag, die van de Lukmanier Pass, in te halen en een ruime voorsprong te pakken. Maximilian Schachmann en Jonas Vingegaard volgden hem, gevolgd door Nicholas Roche.

Met een ruime voorsprong ging Dennis de afdaling van de Lukmanier Pass in. In die afzink moest Vingegaard de rol lossen bij de achtervolgers. Roche had ondertussen Schachmann bijgehaald en ingehaald, maar op de slotklim richting Disentis-Sedrun wist Dennis stand te houden tegen Roche. Al kwam de Ier van Team Sunweb, eerder al winnaar van de derde etappe, nog gevaarlijk dichtbij in de slotkilometer.

Vingegaard wist in de finale nog een derde plaats uit de brand te slepen voor Jumbo-Visma. Hij bleef Chris Hamilton voor. Schachmann, die lange tijd op de voorposten reed, viel volledig weg in de slotfase.

Het was het einde van het virtuele experiment van de Ronde van Zwitserland en het platform Rouvy. De eerste vier etappes werden gewonnen door Rohan Dennis (etappe 1), Stefan Küng (etappes 2 en 4) en Nicholas Roche (etappe 3).

The Digital Swiss 5 2020

Uitslag vijfde etappe

1. Rohan Dennis (Team Ineos) in 59m28s

2. Nicholas Roche (Team Sunweb) op 12s

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 38s

4. Chris Hamilton (Team Sunweb) op 45s

5. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) op 49s

6. Jai Hindley (Team Sunweb) op 50s

7. Ben O’Connor (Team NTT) op 59s

8. Ilnur Zakarin (CCC) op 1m11s

9. Nick Schultz (Mitchelton-Scott) op 1m17s

10. Mathias Frank (Zwitserse selectie) op 1m32s