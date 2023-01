Rohan Dennis verliest leiding in Tour Down Under: “Ik had niets meer over”

Rohan Dennis is na een dag alweer leider af in de Tour Down Under. De Australiër van Jumbo-Visma kreeg in de derde etappe naar Campbelltown pech in de voorfinale, en de energie die hij daarna verspeelde, kwam hij tekort op Corkscrew Road. “Ik ben teleurgesteld dat ik niets kon doen voor het team”, reageert hij bij VeloNews.

Ruim dertig kilometer voor de finish, in de buurt van Checker Hill, moest Dennis van fiets wisselen. “Mijn derailleur stopte ermee”, vertelt hij na afloop. “Het moment van die fietswissel was waarschijnlijk op de slechtst denkbare plek voor Checker Hill. ” Daardoor moest de ritwinnaar van donderdag achtervolgen richting de slotklim van Corkscrew Road.

De leider sloot nog wel aan bij de staart van het peloton met Milan Vader, maar liet de Nederlander daarna voor eigen kansen gaan. “Ik verloor toen veel energie. Aan de voet van Corkscrew zei ik daarom dat ze voor hun eigen kansen mochten gaan. ‘Ik let wel op mezelf, maak je geen zorgen om mij. Ik kruip wel naar boven en zie wel of mijn benen meewerken'”, aldus Dennis.

‘Het werd te veel voor mij’

“Ik kwam op het steile gedeelte aansluiten en dat was het moment dat ze vol gas gingen aanvallen. Dat werd te veel voor mij en ik ben daar nooit echt van hersteld. Ik had niets meer over”, blikt hij terug op de klim naar Corkscrew Road. “Het had niet uitgemaakt of ik daar in het tweede wiel zat. Ik had sowieso niet meegezeten met die drie jongens aan de finish.”

Daarmee doelt Dennis op ritwinnaar Pello Bilbao, nummer twee Simon Yates en de nieuwe leider Jay Vine. Zij bleven uit handen van een klein peloton, dat op 28 seconden finishte. Dennis zelf werd 47ste in een groepje op 1.24 minuut achterstand. Daardoor is hij nu gezakt naar de 33ste plaats in het algemeen klassement.

