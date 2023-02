Jonas Vingegaard na hattrick en eindzege O Gran Camiño: “Hongerig naar meer zeges”

Jonas Vingegaard is de grote slokop geworden in O Gran Camiño. De kopman van Jumbo-Visma begon zijn seizoen met drie ritzeges op rij en winst in het eindklassement. Zondag was hij een klasse apart in de tijdrit naar Santiago de Compostela. “Ik ben heel blij met deze week”, vertelt hij na afloop aan WielerFlits.

“Of ik als voetballer ooit een hattrick heb gemaakt? Ik kan het mij niet herinneren, maar ik ben er niet zeker van”, lacht Vingegaard, die de openingsrit geannuleerd zag worden wegens sneeuwval, maar daarna twee bergetappes won. “Het was een mooie koersweek hier. Ik vond het heel leuk hier en ik ben in een goede vorm. Ik ben blij met mijn eigen prestatie.”

In O Gran Camiño trapte de Deen zijn seizoen af. Dat hij zich niet inhield, bewijst hij met zijn drie overwinningen. “Ik wil zoveel mogelijk winnen en ik ben gretig naar meer en wil graag meer winnen”, aldus Vingegaard. “Voor mij is dit de perfecte voorbereiding voor Parijs-Nice. Na de hoogtestage ben ik meteen hierheen gegaan voor deze wedstrijd, dus dit perfect.”

Tweede plaats voor Rohan Dennis

Rohan Dennis kon in de heuvelachtige tijdrit naar Santiago de Compostela ook volle bak gaan. De Australische specialist werd tweede, op 35 seconden van zijn kopman. “Ik ging echt all in. Dit was alles wat ik in mij had. Maar het was heel moeilijk om een ritme te vinden”, legt Dennis uit. “Ik ben nog niet volledig in topvorm, maar wel blij met wat ik heb laten zien.”

“Ik neem zeker vertrouwen mee uit deze week. Dat is altijd wat onzeker waar je staat, want koersen in Australië is heel anders dan in Europa. Maar het is goed om te zien dat alles goed gaat richting Parijs-Nice volgende week”, aldus de Aussie.

“Jonas zag er deze week heel rustig uit. Hij is vol vertrouwen. Zijn vorm is heel goed voor deze tijd van het jaar en hij werkt nog naar zijn topvorm toe, maar ik denk dat we hier veel vertrouwen uit kunnen halen. Er is geen twijfel mogelijk dat in Parijs-Nice kan winnen. In het slechtste geval eindigt hij op het podium daar.”