Roglic wint voor Jumbo-Visma na val Van Aert: “We moesten het plan aanpassen”

Jumbo-Visma kreeg in de finale van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico af te rekenen met een flinke portie pech: kopman Wout van Aert kwam ten val en was uitgeschakeld voor de zege. Primoz Roglic zat echter nog wel in de voorste groep en wist het werk van de ploeg alsnog af te maken. “Ik was niet het eerste plan”, zei de Sloveen in het flashinterview na afloop.

“Ons plan was om voor een goed resultaat te gaan”, aldus Roglic. “Ik was niet het eerste plan. We zouden voor Wout gaan, maar hij had pech. Ik had het geluk dat ik net wat meer naar links zat en de val kon voorkomen. We moesten het plan snel aanpassen en er aan het einde vol voor gaan.”

Roglic rijdt zijn eerste wedstrijd sinds hij in de Ronde van Spanje van vorig jaar ten val kwam. Doet het deugd om meteen weer te winnen? “Het is altijd fijn om te winnen. Het is fantastisch om te zien hoe ik hersteld ben. We hebben hard gewerkt. Ik heb veel opofferingen moeten doen, samen met mijn familie en alle mensen rondom me.”

