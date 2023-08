Roglic vol vertrouwen naar Vuelta: “Het is gelukt om een beetje beter te worden”

Primož Roglič heeft veel vertrouwen in de aankomende Vuelta a España. Zaterdag schreef hij het eindklassement in de Vuelta a Burgos op zijn naam, nadat hij in de slotrit naar Lagunas de Neila eenvoudig de sprint van drie klassementsrenners won. “Ik ben blij dat ik het op deze manier kon afmaken”, aldus Roglič, exact een week voor de Vuelta-start in Barcelona.

“Ondanks dat het opnieuw een warme dag was, voelde ik me goed. Als ploeg hadden we de etappe steeds onder controle. Uiteindelijk was het aan mij om nog een ultieme inspanning te leveren”, vertelde de Sloveense kopman in een eerste reactie na afloop. Die inspanning was een sprint van nog geen 100 meter tegen Adam Yates en Aleksandr Vlasov. De hele klim volgde Roglič, waarna hij het afmaakte in de spurt.

Bovenal was de Ronde van Burgos een voorbereidingskoers voor hem op de Vuelta. “Het was een genoegen om hier te mogen koersen”, aldus Roglič. “De toeschouwers langs de weg waren fantastisch. Daarnaast was het goed om deze week wat wedstrijdkilometers in de benen te hebben richting de Vuelta. Ik kwam hierheen om nog dat beetje beter te worden en ik denk dat dat gelukt is.”

‘Kunnen alleen maar tevreden zijn’

“Dit was een goede generale repetitie”, vindt ook ploegleider Marc Reef. “Het voornaamste doel was om deze week de laatste stappen te zetten richting de Ronde van Spanje en daar zijn we in geslaagd. De temperaturen, het parcours en de manier van koersen zijn vergelijkbaar met wat straks volgt.”

“Ook de renners die de Vuelta zullen betwisten hebben getoond dat ze klaar zijn. Jan Tratnik heeft een lange revalidatie achter de rug, maar hij toonde hier een zeer hoog niveau. We winnen de ploegentijdrit, twee etappes en het eindklassement. Daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn”, concludeert Reef.