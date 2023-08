Primoz Roglic ongenaakbaar: Nieuwe ritzege en eindoverwinning in Vuelta a Burgos

Een week voor de start van de Vuelta a España heeft Primož Roglič de eindzege gegrepen in de Vuelta a Burgos. In de slotetappe met finish op Lagunas de Neila kwam de Sloveen geen moment in de problemen. In de ultieme finale probeerde Adam Yates hem nog aan te vallen, maar Roglič hield eenvoudig stand en wist in de sprint om de ritzege Yates en Aleksandr Vlasov te verslaan.

Jetse Bol mee in de vlucht

Het duurde zeker 20 kilometer alvorens de kopgroep van de dag wegreed. Jetse Bol (Burgos-BH) was de Nederlandse afvaardiging in de vlucht en hij reed samen vooraan met Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan) en Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost). Het Jumbo-Visma van leider Primoz Roglič controleerde in het peloton en gaf de koplopers meer dan drie minuten.

De eerste uren ging het continu lichtjes op en neer. Het was uitkijken naar de Alto de Galiana (2,5 km aan 6%) en de Alto del Cargadero (7,7 km aan 3%), die de opmaat vormden naar de slotklim van Lagunas de Neila (7 km aan 8,7%). De laatste drie jaar wonnen Iván Sosa, Hugh Carthy en João Almeida daar in de Vuelta a Burgos.

UAE Emirates zet hoog tempo op slotklim

Cepeda ging alvast niet winnen, want door pech verloor hij zijn plekje in de kopgroep. De andere drie bleven daardoor over. Hun voorsprong schommelde lange tijd rond de anderhalve minuut en vlak voor de voet van de slotklim was het einde verhaal voor Bol en co. Jumbo-Visma wilde Roglič namelijk goed van voren houden en ook UAE Emirates meldde zich op kop om Adam Yates goed af te zetten.

Roglič moest vooral Aleksandr Vlasov (op 33 seconden) en Yates (op 38 seconden) in de gaten houden op Lagunas de Neila. Daar begon de finale echt op 4 kilometer van de meet, op het moment dat Jay Vine het commando overnam. Alleen de drie topfavorieten bleven over in zijn wiel. Het werk van Vine werd opgevolgd door een demarrage van Yates, maar hij kon Roglič en Vlasov niet lossen.

Roglič sprint met gemak naar ritzege

Twee kilometer voor de meet nam Roglič zelf de kop over, maar hij drukte het tempo wat. Daardoor kon Vine vlak voor de steile slotkilometer (gemiddeld 11%) terugkeren, maar precies op dat moment versnelde Yates. Opnieuw kon de rest hem volgen. Een demarrage bleef uit, waardoor er in de laatste honderden meters gesprint ging worden. Daarin was Roglič met gemak de beste.

Voor de kopman van Jumbo-Visma is het zijn derde ritzege van de week, nadat hij ook al de ploegentijdrit en de etappe over de Picón Blanco won. Het is voor Roglič alweer zijn twintigste (!) eindoverwinning ooit in een rittenkoers. Daarnaast heeft hij in 2023 alle etappewedstrijden waarin hij begon gewonnen.