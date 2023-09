woensdag 13 september 2023 om 17:39

Roglic straalt na ritzege op Angliru: “Deze klim is eerlijk, was niet echt tactisch”

Primož Roglič straalde na zijn overwinning in de Vuelta-etappe met finish op de Alto de l’Angliru. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma bleef ploegmaat Jonas Vingegaard voor en naderde rode trui Sepp Kuss tot op 1.08 minuut. “Ik wist dat Kuss moest lossen, hij gaf aan dat hij zich wat raar voelde daar”, vertelt Roglič.

Maar bovenal was Roglič heel erg blij. In de Vuelta 2020 raakte hij op de Angliru nog zijn rode leiderstrui kwijt. “Het is hier altijd een groot duel, maar dit jaar was het veel leuker om hem te beklimmen”, lachte hij breeduit in het flashinterview. “Deze slotklim was niet echt tactisch. Op het stuk waar ik versnelde was het zo lastig en steil, daar moet je wel je eigen tempo rijden. Dan is de klim eerlijk en bepaalt die wie eerste en tweede worden.”

De Sloveen geeft aan dat hij op de Angliru het werk op liet knappen door Bahrain Victorious. “Ik liet hun aan het werk, tot ik voelde dat het tempo wat zakte. Daarna ging ik ervoor en koos ik voor mijn eigen tempo”, legt hij uit. Vingegaard kon hem volgen tot op de streep, maar Kuss niet. “Hij voelde zich wat raar vertelde hij, maar iedereen ging daar zo snel mogelijk. Ik zei wel dat hij moest blijven vechten, want dan komt die rode trui vanzelf.”

Dat gebeurde ook, want Kuss herpakte zich in het wiel van Mikel Landa, eindigde nog als derde in de rit en behield zijn leiderstrui met acht seconden voorsprong op Vingegaard. Roglič is derde op 1.08 minuut.