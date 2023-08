Roglic schaaft in Burgos verder aan Vuelta-vorm: “Beste voorbereiding sinds 2019”

Zoals bekend, rijdt Primož Roglič deze week de Vuelta a Burgos (15-19 augustus). Hij zal daar de puntjes op de i zetten in aanloop naar de Vuelta a España (26 augustus-17 september). Vooralsnog verloopt de opbouw richting die grote ronde voorspoedig voor de Sloveen, zegt ploegleider Marc Reef. “Sinds 2019 kende hij niet meer zo’n goede voorbereiding op de Vuelta”, klinkt het op de site van Jumbo-Visma.

Roglič won in mei de Giro d’Italia. Nadien kwam hij niet meer in actie. “Hij heeft zijn rust kunnen nemen en daarna volgens plan kunnen opbouwen via een hoogtestage. Hij staat er goed voor nu”, aldus Reef. “Ritwinst en een goed klassement zijn zeker ook een doel in de Ronde van Burgos. De vierde etappe kent een explosieve finale die Primož goed zou moeten liggen. Daarna is de aankomst bergop op de slotdag een goede graadmeter.”

Ploegentijdrit

De Ronde van Burgos is niet alleen belangrijk om de conditie aan te scherpen. De vijfdaagse bevat namelijk ook een ploegentijdrit, een discipline waar de Vuelta a España mee zal beginnen. “Met het oog op de Ronde van Spanje is het zeer nuttig om nog eens een ploegentijdrit te rijden. Het is goed om de automatismen nog eens op te frissen.”

“De eerste ritten van de Ronde van Spanje zijn sowieso niet gemakkelijk, met al een aankomst bergop in de derde rit. Het is zaak om er direct te staan. Voor de renners die uit een trainingsblok komen, is het dus goed om de Ronde van Burgos al in de benen te hebben.”

Selectie Jumbo-Visma

Naast Roglič, staan ook Jan Tratnik, Attila Valter, Edoardo Affini, Koen Bouwman, Robert Gesink en Gijs Leemreize aan de start van de Ronde van Burgos. Een deel van deze renners is ook in voorbereiding op de Vuelta a España.

