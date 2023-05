Roglic reageert op kenmerkende wijze: “De Tour? Nee, misschien, ik weet het niet”

Jumbo-Visma laat de eindzege in de Giro d’Italia van Primož Roglič niet zomaar voorbijgaan. De Sloveen is dinsdag namelijk gehuldigd in Amsterdam, voor mensen van de ploeg en voor sponsoren. Roglič kreeg tussen alle festiviteiten door ook nog een vraag over de Tour de France. Is er nog een kans dat de renner in juli aan de start zal verschijnen van de Franse ronde?

In gesprek met de NOS geeft Roglič geen uitsluitsel, maar reageert hij op kenmerkende wijze. “Dat zou dan etappe nummer 55 worden”, grapt de kersverse winnaar van de Ronde van Italië. “Ik wil nu graag naar huis, om alles wat er is gebeurd te laten bezinken. En om tijd door te brengen met mijn familie.”

“Of het een optie is? Nee. Misschien. Ik weet het niet. Wie weet. Ik zeg altijd: je weet nooit wat er gebeurt in het leven, welke uitdagingen en kansen je krijgt… Maar over dat soort vragen wil ik nu niet nadenken. First things first.”

Zeeman: “Ik gun hem nu vooral rust en herstel”

Ook sportief manager Merijn Zeeman wil er niet te veel over kwijt, al lijkt het niet meteen een realistisch scenario. “Primož gaat straks naar Slovenië en daar zal ook heel veel op hem afkomen. Hij is net ook weer vader geworden en heeft zijn baby weinig gezien, want hij is vanaf december bijna non-stop op pad geweest met het team om zich voor te bereiden op dit grote doel.”

“Ik gun hem nu vooral rust en herstel”, vervolgt Zeeman. “Maar hij moet daar zelf ook iets over vinden. Ik ben vandaag de hele dag op pad met hem, ik ga het hem zelf ook vragen.” Jumbo-Visma hoopt in juli met Jonas Vingegaard weer een gooi te doen naar de eindzege in de Ronde van Frankrijk.