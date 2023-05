Jumbo-Visma huldigt Giro-winnaar Primoz Roglic in Amsterdam

Jumbo-Visma laat de eindzege in de Giro d’Italia van Primož Roglič niet zomaar voorbijgaan. De Sloveen is dinsdag namelijk gehuldigd in Amsterdam, voor mensen van de ploeg en voor sponsoren. Later op de dag staan meer festiviteiten op de planning.

Onder meer teammanager Richard Plugge, uitgedost in een knalroze jasje, en sportief manager Merijn Zeeman waren erbij in het pand van fietsenwinkel Ride Out in Amsterdam. Daar werd met Roglič teruggeblikt op zijn overwinning in de Ronde van Italië.

Roglič wist in het slotweekend de macht te grijpen in de Giro d’Italia. In de klimtijdrit naar de Monte Lussari wist hij, ondanks materiaalpech, de roze trui over te nemen van Geraint Thomas. Uiteindelijk won hij met 14 seconden voorsprong op de Welshman. João Almeida eindigde als derde.

The first part of a day full of festivities is done! 😊 Still a lot to come… 👚🍾#samenwinnen pic.twitter.com/QpanjjhTjp — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 30, 2023