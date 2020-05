Roglic over Vuelta-deelname: “Alles is mogelijk, maar focus me eerst op de Tour” zondag 31 mei 2020 om 19:26

Primož Roglič richt zich dit jaar volledig op de Tour de France (29 augustus-20 september), maar de Sloveen van Jumbo-Visma lijkt een Vuelta-deelname niet uit te sluiten. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, alles is mogelijk. Maar ik focus me eerst volledig op de Tour”, zo vertelt hij aan El Tiempo.

De 30-jarige Roglič hoopt over enkele maanden de eerste Sloveense winnaar te worden van de Ronde van Frankrijk, al moet hij het kopmanschap voor de start van de ronde delen met Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. “We willen als ploeg zo goed mogelijk presteren. In het wielrennen is het vrij simpel en eerlijk als je de beste renner bent, vooral in de bergen.”

“We willen als ploeg de wedstrijd winnen met de sterkste renner”, zo vertelde de coureur van Jumbo-Visma eerder deze maand. De allrounder denkt nu vooral aan de komende Ronde van Frankrijk, maar één maand na de Tour staat de 75e editie van de Vuelta a España (20 oktober-8 november) op het programma. Roglič is de regerend winnaar van de Spaanse ronde.

Onduidelijkheid

De Sloveen weet alleen nog niet of hij zijn titel zal verdedigen. “Het is ontzettend moeilijk om nu met een gedetailleerd programma te komen. We weten nog niet eens of de Tour dit jaar wel doorgaat. Ik wil graag mijn titel verdedigen in de Vuelta, maar ik ben nu bezig met de Tour. We zullen daarna wel zien wat er gaat gebeuren en of het mogelijk is”, zo klinkt het.

Roglič rijdt in aanloop naar de Ronde van Frankrijk de Tour de l’Ain (7-9 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). De renner hoopt ook nog twee hoogtestages in te lassen om zo helemaal klaar te zijn voor de drieweekse rittenkoers. Roglič werd twee jaar geleden vierde in Parijs, op meer dan drie minuten van eindwinnaar Geraint Thomas.