Roglic over komst Dumoulin: “Heb nooit nagedacht over een vertrek bij Jumbo-Visma” zondag 17 mei 2020 om 13:21

Primož Roglič hoopt dit jaar met Jumbo-Visma een gooi te doen naar de eindzege in de Tour de France. De Sloveen heeft nooit nagedacht over een vertrek bij de Nederlandse WorldTour-formatie, ook al werd Tom Dumoulin in de winter aangetrokken als nieuwe ronderenner. “Het is juist goed om zoveel mogelijk sterke renners aan boord te hebben.”

De Sloveense winnaar van de voorbije Vuelta a España sprak vandaag uitgebreid met Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld namens het AD. Roglič sprak onder meer over zijn jeugd in Slovenië, zijn leven als schoonmaker, zijn carrière als schansspringer en de stap naar de wielersport. Er werd hem ook gevraagd naar de komst van Dumoulin.

“Ik heb toen nooit nagedacht over een vertrek bij de ploeg. We hebben nog niet met elkaar gekoerst, maar Tom is een leuke vent. We willen als ploeg juist zo goed mogelijk presteren. In het wielrennen is het vrij simpel en eerlijk als je de beste renner bent, vooral in de bergen. We willen als ploeg de wedstrijd winnen met de sterkste renner.”

Roglič is niet bang voor een interne concurrentiestrijd. “We hebben een selectie op papier, maar hopelijk kunnen we in de praktijk nog enkele wedstrijden rijden om te zien hoe het dan gaat. Als ik straks niet goed genoeg ben om de Tour te winnen, zal ik gewoon in dienst rijden. Het is ook leuk om deel uit te maken van de winnende ploeg.”

De ambitie van Jumbo-Visma is dus om met één van de drie klassementsrenners – Roglič, Dumoulin of Kruijswijk – de Ronde van Frankrijk te winnen. De selectie bestaat verder uit Wout van Aert, Laurens De Plus, Robert Gesink, Sepp Kuss en Tony Martin.