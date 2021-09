Roglic na demonstratie in Vuelta: “Ik heb er echt van genoten”

Primož Roglič wist vandaag op indrukwekkende wijze de macht te grijpen in de Vuelta a España. De Sloveen van Jumbo-Visma ging al vroeg in de etappe mee met een aanval van Egan Bernal en wist vervolgens de Colombiaan te lossen op de slotklim naar Lagos de Covadonga. “Dit is een hele mooie dag voor mij en de ploeg”, vertelde de nieuwe leider na afloop in het flashinterview.

De tweevoudige Vuelta-winnaar, die nu op weg lijkt naar een derde opeenvolgende eindzege in de Spaanse ronde, besloot op de laatste passage van La Collada Llomena te reageren op een aanval van Bernal. De Colombiaan besloot met nog zestig kilometer te gaan zijn kaarten op tafel te gooien. “Wat ik dacht toen Bernal versnelde? Ik dacht nergens aan, ik ging gewoon mee”, reageert Roglič op kenmerkende wijze.

“Het is nooit over”

“Toen hij aanging dacht ik wel even: oef, dat is wel erg vroeg. We moesten nog een zware beklimming afwerken, maar het ging goed en ik heb er echt van genoten. Ik probeerde de slotklim gewoon zo hard mogelijk op te rijden. Mijn aanval was niet gepland, Egan kon toen gewoon niet meer volgen. Dit is geloof ik wel de beste etappe uit mijn carrière. Vooral de manier waarop ik win, was mooi.”

In het algemeen klassement gaat de Sloveen nu ruimschoots aan de leiding. De voorsprong op Enric Mas bedraagt nu ruim twee minuten. Is de Vuelta reeds beslist? Roglič: “Het is een mooie voorsprong, maar in de Vuelta is het nooit over. Morgen staat de koninginnenrit op het programma en we kunnen na de rit van morgen beoordelen of het genoeg was”, sluit Roglič af met een glimlach.