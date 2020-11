Roglic loopt zes seconden uit: “Maar morgen is de beslissende dag”

Primož Roglič heeft een dag voor de beslissende bergetappe zijn voorsprong vergroot. Door tweede te worden in Ciudad Rodrigo pakte de klassementsleider van Jumbo-Visma zes bonificatieseconden. “Ik wil altijd al de meest complete renner zijn”, geeft Roglič aan.

De Sloveen laat nergens een kans liggen om zijn voorsprong in het klassement uit te breiden. “Vanaf het begin van de Vuelta heb ik gezegd dat ik elke dag mijn best ga doen. Het was weer een goede dag voor de ploeg. Na de klimmetjes wist ik dat ik mee kon sprinten, omdat veel snelle jongens gelost waren. En als renner die ook de groene trui draagt, moet ik ook kunnen sprinten”, lacht Roglič.

Toch kent hij het belang van de bonificaties. “Het was makkelijker om hier zes seconden te pakken dan op de Angliru”, zegt Roglič. “Maar morgen is een grote dag, de beslissende dag. We moeten gefocust blijven, ons best doen en dan zien we wel wat dat morgen betekent.”

Roglič begint aan de bergrit naar de Alto de la Covatilla (lees hier de voorbeschouwing) met een voorsprong van 45 seconden op Richard Carapaz en 53 seconden op Hugh Carthy. Nummer vier Daniel Martin volgt op bijna twee minuten in het klassement.