Roglic is leiding kwijt: “Best goed voor ons dat Taaramäe de rode trui pakt”

Jumbo-Visma kan leven met het feit dat Rein Taaramäe de nieuwe leider is in de Vuelta a España. Primož Roglič en zijn ploeg gaven de kopgroep van Taaramäe meer dan negen minuten voorsprong, waarna de Est op Picón Blanco solo won en zo de rode trui overnam. “Dat we de trui nu kwijt zijn, is juist wel goed voor ons”, aldus de Sloveen.

“Het ging prima onderweg en ik ben tevreden. Er stond erg veel wind op de beklimming, wat het zelfs een beetje koud maakte. Zeker na de hitte van de laatste dagen was dat even wennen. Het was een steile en zware klim, maar de uitslag zegt nog niet heel veel. Er komen nog veel zware etappes aan”, vertelt Roglič, die derde is in het nieuwe algemeen klassement op 30 seconden van Taaramäe. Van zijn directe concurrenten pakte alleen Enric Mas drie seconden voorsprong.

Ook ploegleider Grischa Niermann is blij met hoe de etappe is verlopen. “Het plan was om de vlucht te controleren. We zijn blij dat we de trui konden weggegeven. Ik had gehoopt dat de marge nog wat groter zou zijn. Het werd aan het einde nog best spannend”, aldus de Duitser bij Eurosport.

“We staan waar we willen staan, dus het is een goede dag voor ons”, zegt Niermann. “Als Roglič de trui had willen verdedigen, dan had hij dat wel gedaan. Maar we zijn tevreden dat het zo gelopen is. Primož is blij dat hij hij niet naar de podiumceremonie hoeft en eerder in het hotel is. Dat zal hem helpen in de komende weken.”