Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de eerste bergetappe

Na de openingstijdrit waren er al aardige verschillen in de Vuelta a España tussen de favorieten, maar in de derde etappe zijn die verschillen nog verder uitgediept. De bergetappe naar Picón Blanco heeft voor enkele verschuivingen gezorgd. WielerFlits zet de belangrijkste namen op een rijtje.

Rein Taaramäe is de nieuwe leider in het algemeen klassement, maar in deze lijst rekenen we de klimmer uit Estland niet mee. Datzelfde geldt voor de huidige nummer twee, Kenny Elissonde. Primož Roglič is de rode trui weliswaar kwijt, maar hij is nog wel altijd de beste der favorieten in het klassement.

Onder meer Hugh Carthy, Richard Carapaz, David De la Cruz, Guillaume Martin, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk en Jack Haig staan al op een aardige achterstand.

Verschillen tussen de favorieten na etappe 3 (t.o.v. Roglič)

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

5. Enric Mas (Movistar) op 15s

6. Miguel Ángel López (Movistar) op 21s

7. Alejandro Valverde (Movistar) op 27s

8. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 27s

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 27s

10. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 39s

12. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 43s

13. Fabio Aru (Qhubeka NextHash) op 44s

14. Romain Bardet (Team DSM) op 46s

15. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 50s

16. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 51s

21. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step) op 1m22s

24. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 1m32s

27. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 1m45s

29. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 1m46s

30. David De la Cruz (UAE Emirates) op 1m47s

31. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 1m47s

34. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m00s

37. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 2m10s

40. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 2m21s

43. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 2m26s

49. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) op 3m01s

55. Rafal Majka (UAE Emirates) op 3m27s

75. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 6m15s