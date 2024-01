woensdag 24 januari 2024 om 08:34

Roglic en Pogacar lachen om geblondeerde coupe van UAE-kopman

Mathieu van der Poel valt deze winter op door zijn ‘matje’ en ook wat blondere stroken in zijn haar, maar Tadej Pogačar kan er ook wat van. De Sloveense kopman van UAE Emirates laat op Instagram zien dat hij ook flinke blonde lokken heeft, terwijl hij normaal toch echt bruinharig is. Daar kan landgenoot Primož Roglič wel om lachen.

In een video op sociale media laat Pogačar zien hoe hij zich aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen. Dat begint voor hem, voor zover we weten, begin maart pas in Strade Bianche. Onderdeel van die voorbereiding zijn ook de lunchpauzes en koffiestops, en op die foto’s is te zien dat Pogi een wel erg blonde coupe heeft.

Onder de video laat ook Primož Roglič, tegenwoordig uitkomend voor BORA-hansgrohe, een reactie achter. “Goede kleur”, zegt hij met een lachend poppetje erachter. Pogačar kan er ook wel om lachen, want blijkbaar is niet iedereen fan van zijn nieuwe haarstijl. “Dan is er toch nog iemand die het leuk vindt!”, reageert hij op zijn landgenoot.