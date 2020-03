Robert Gesink twijfelt over de Tour: “Is het wel verstandig?” maandag 30 maart 2020 om 10:01

Robert Gesink traint voorlopig noodgedwongen binnenshuis door alle coronamaatregelen. De Nederlander, woonachtig in Andorra, staat normaal gesproken op het rooster voor de Tour de France, maar vraagt zich af of het wel verstandig is om daar van start te gaan.

Gesink is momenteel aan huis gebonden door de maatregelen in Andorra. Daardoor blijven zijn trainingen voorlopig beperkt tot hooguit zijn balkon, waar hij uitkijkt over skigebied Grandvalira. “Hier, dicht bij Spanje en Frankrijk, waar het probleem een stuk verder lijkt, zijn ze wat strenger dan in Nederland”, vertelt de Jumbo-Visma-renner aan de NOS.

Zo mogen inwoners niet naar buiten voor extreme activiteiten, waaronder sport, waarbij de kans groot is dat men in het ziekenhuis belandt als er iets gebeurt. “Ze willen de medische zorg zoveel mogelijk ontlasten en alle risico’s wegnemen. Topsporters worden gezien als voorbeeld daarin en ze raden ons af om naar buiten te gaan.”

Binnenstebuiten

Zijn trainingen moeten nu vooral worden gezien als bezig blijven, zegt Gesink. “Wij wachten ook op verder nieuws, over de Tour de France en andere wedstrijden. En dan is het nog de vraag of het verstandig is om daar te gaan koersen. Je trekt jezelf drie weken lang binnenstebuiten en bouwt je afweersysteem helemaal af.”

Normaal gesproken maakt hij deze zomer voor de negende keer zijn opwachting in de ronde. Bij de perspresentatie medio december werd hij bij de namen gerekend, die leiders Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk moeten omringen. Tot op heden reed de ervaren Achterhoeker, die in mei 34 wordt, de Tour de La Provence, waar hij vijftiende werd in het klassement.

Of we hem de komende weken toch in actie zien in virtuele alternatieven als The Digital Swiss 5, liet hij nog in het midden. “Ik ben benieuwd en heb wel wat getest. Maar ik heb wel een probleem, want ik woon hier op 1800 meter hoogte en er zit heel wat minder zuurstof in de lucht. Dus als ik virtueel tegen jongens op zeeniveau moet gaan fietsen, ben ik natuurlijk mooi de sjaak!”