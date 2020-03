Velon en Ronde van Zwitserland lanceren virtuele competitie voor profrenners vrijdag 27 maart 2020 om 15:01

Mede op initiatief van Velon wordt in april een online wielerkoers gehouden, The Digital Swiss 5. In deze serie wedstrijden rijden renners van WorldTeams thuis op hun fietstrainer gedeeltelijk de route van de Ronde van Zwitserland om zo de koers, ondanks de coronacrisis, toch bij de fans brengen.

The Digital Swiss 5 is opgezet door Velon in samenwerking met de organisatie van de Ronde van Zwitserland en het Rouvy Indoor Cycling Reality-platform. Het betreft een vijfdaagse competitie, waarin renners thuis op hun smarttrainer delen van het parcours van de Ronde van Zwitserland rijden. Beelden van de online koers zijn rechtstreeks te volgen. Het idee hierachter is de koers toch naar de fans te brengen, terwijl de beperkingen door het coronavirus worden gerespecteerd.

Naar alle teams die normaal gesproken in juni meedoen aan de (echte) Zwitserse wedstrijd is een uitnodiging gestuurd voor de online competitie. Elk team in The Digital Swiss 5 bestaat uit drie renners en hun data, zoals snelheid, vermogen en cadans, wordt rechtstreeks gedeeld. Sommige renners rijden met webcams, zodat ze ook daadwerkelijk te zien zijn tijdens hun inspanningen. Volledige details worden binnenkort bekendgemaakt.

Bauke Mollema

Bauke Mollema kijkt ernaar uit. “Ik heb geweldige herinneringen aan de Ronde van Zwitserland”, laat hij weten in een persbericht van Velon. “Om in vorm te blijven en mijn competitieve vorm te behouden, rijd ik veel uren op mijn smarttrainer. Echter, nog nooit heb ik echt deelgenomen aan een virtuele wedstrijd. Het lijkt me een geweldige manier om fit te blijven en mijn conditie te testen tegen de andere profrenners.”

De wedstrijden, die ongeveer een uur duren, staan gepland voor 22-26 april.