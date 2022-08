Robert Gesink overrompeld door alle aandacht: “Zal pittige dag worden”

Video

Robert Gesink is voor het eerst in zijn carrière vertrokken in een leiderstrui tijdens een grote ronde. De Nederlander van Jumbo-Visma krijgt de nodige aandacht. “Ik vind het eigenlijk wel prima zo”, lacht hij voor de camera van WielerFlits.

”Het gaat vandaag een tricky dag worden. Het belangrijkste is Primož en zijn klassement, daarom zijn wij hier”, doelt Gesink op klassementskopman Primož Roglič.

De Varssevelder is niet van plan zich anders te gedragen. “Ik ben klaar om in mijn eigen rol te gaan, die ik mij de laatste jaren gewoon gemaakt heb. Dat is het focussen op het daadwerkelijk winnen van een klassement hier met Primož, dat vind ik een mooie job.”

Of hij in de derde etappe naar Breda opnieuw in de rode leiderstrui start, is afhankelijk van meerdere factoren. Met een goede plaatsing in de mogelijke eindsprint in Utrecht kan hij zijn trui behouden. “Dat zien we dan wel weer. Het zal vandaag pittige dag worden”, kijkt hij uit naar de tweede etappe.