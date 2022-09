Robert Gesink heel dicht bij ritzege Vuelta: “Geweldige rit, tot de laatste 200 meter”

Het mocht niet zo zijn voor Robert Gesink. In de bergetappe van de Vuelta a España naar de Alto de Piornal leek hij op weg naar ritwinst, maar werd hij op 500 meter van de streep gegrepen. “Het was een geweldige koers, tot de laatste 200 meter”, lacht de Nederlander als een boer met kiespijn bij Eurosport.

“Het was een heel zware dag. Aan het begin duurde het even voor de kopgroep weg was. Ik sprong met Sergio Higuita mee, was blij dat ik over de bergen kwam en kon overleven met de besten”, aldus Gesink. “Op de laatste klim zat ik met al die kleine klimmertjes, zij zijn zo explosief. Daarom ging ik vroeg aan. Ik pakte Elie Gesbert en kon hem lossen. Alles ging daarna goed, maar het de finish lag net iets te vroeg…”

Jumbo-Visma zat met drie man mee in de vlucht van de dag. Naast Gesink waren dat ook Sam Oomen en Mike Teunissen. “Gisteren was het heel lastig met Primož Roglič die niet kon starten. We waren hier om weer te winnen met hem. Het kostte mij wel 24 uur om te resetten”, geeft Gesink toe. “Maar vandaag ging het goed. Ik ben blij dat ik dit kon laten zien, maar was iets blijer geweest als ik ook kon winnen.”

Aan een nieuwe aanvalspoging wil Gesink nog even niet denken. “Ik moet misschien even herstellen hiervan”, lacht hij. “De laatste bergetappes zijn altijd super zwaar, maar ik ga eerst even rusten.” Overigens kwam Enric Mas, die het gat naar Gesink dichtreed, tijdens het interview nog even langs om zijn excuses aan te bieden. De klimmer van Jumbo-Visma accepteerde die excuses en mocht zich daarna op het podium melden voor de Prijs voor de Strijdlust.