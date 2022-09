Vuelta 2022: Geen ritzege, wel Prijs voor de Strijdlust voor Robert Gesink

Even leek het erop dat Robert Gesink voor de tweede keer in zijn carrière een etappe zou winnen in de Vuelta a España, maar hij werd op 500 meter van de finish gegrepen door klassementsrenners Remco Evenepoel en Enric Mas. De ritzege ging aan Gesinks neus voorbij, maar hij mocht zich na afloop wel melden op het podium.

Gesink kreeg van de Vuelta-organisatie namelijk de Prijs voor de Strijdlust uitgereikt. De Nederlander schoof in de achttiende etappe naar de Alto de Piornal mee in de kopgroep van 42 renners en hield in de finale stand in een groepje van zes. Daaruit bleek Gesink de beste op de slotklim.

Tot in de laatste kilometer hield hij een voorsprong van 20 seconden vast tegenover de eerstvolgende favorietengroep, maar een late versnelling van Enric Mas deed hem de das om. Op 500 meter van de finish kwamen Mas en Evenepoel bij Gesink, die de Belg de rit zag winnen zichzelf nog naar de derde plaats knokte.

Geen ritwinst dus voor Gesink, maar wel de Prijs voor de Strijdlust. Een pleister op de wonde, nadat de Condor van Varsseveld de Vuelta nog wilde redden voor Jumbo-Visma na de recente valpartij en opgave van kopman Primož Roglič.