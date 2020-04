Robert Gesink blijft gemotiveerd ondanks corona: “Misschien voordeel dat ik veel erge dingen heb meegemaakt” donderdag 30 april 2020 om 11:41

Robert Gesink houdt de moed hoog ondanks de lockdown in zijn nieuwe thuisland Andorra. De renner van Jumbo-Visma is al zes weken aangewezen op zijn hometrainer. “Misschien een voordeel dat ik veel erge dingen heb meegemaakt”, zegt hij in De Telegraaf.

Ondanks vele successen, waaronder vijf top-10 plaatsen in grote rondes, kende hij ook veel leed door valpartijen, blessures en tegenspoed in zijn privé-leven. “Ik had me er al op ingesteld dat dit iets van de lange adem ging worden en misschien heb ik er nu voordeel van dat ik in mijn leven van heel erge situaties heb terug moeten komen”, zegt hij in de krant van wakker Nederland.

De 33-jarige Nederlander baalt wel van de afgelaste Vuelta-start in Utrecht. Hij koestert warme herinneringen aan de start van de Tour de France 2015 in de Domstad. “Ik kan me die start van de Tour in Utrecht nog heel goed herinneren. Die tijdrit was mijn mooiste ervaring op de fiets.”

“Het was bijna veertien kilometer lang een zee van geluid, alsof je werd gedragen door het publiek. In alle grote rondes die zijn gestart in eigen land, reed ik een goed klassement. Het is niet dat het ene een logisch gevolg is van het andere, maar je zit wel meteen in een goede flow die je lang vasthoudt. Vandaar dat het jammer is dat er nu een streep door die start in eigen land is gezet.”

Gesink staat dit jaar op de planning voor de Tour en de Vuelta.