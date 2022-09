Robbe Ghys blij met overstap naar Alpecin-Deceuninck: “Ik geloof in dit project”

Het nieuws zat er al aan te komen, maar nu is het definitief: Robbe Ghys verhuist van Sport Vlaanderen-Baloise naar Alpecin-Deceuninck. De 25-jarige Belg zal bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft de weg en de piste combineren.

Ghys leek begin augustus nog te kiezen voor een avontuur bij Team DSM, maar Alpecin-Deceuninck trekt uiteindelijk aan het langste eind. Andere geïnteresseerden waren – onder meer – Quick-Step Alpha Vinyl en Israel Premier Tech. Ghys tekent voor drie seizoenen bij zijn (aanstaande) nieuwe werkgever. “Het Belgische karakter van de ploeg is een belangrijke factor geweest in mijn besluit om te tekenen”, laat Ghys weten in een persbericht.

“Dat en natuurlijk de zeer professionele manier van werken. Ik geloof in dit project en ik hoop binnen Alpecin-Deceuninck nog verder te groeien als wielrenner. Dat ik me kan ontwikkelen als lead out-renner. Dat ik een driejarig contract kan tekenen, geeft me veel vertrouwen. Het is geweldig dat ik de kans krijg om me goed voor te bereiden op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Na de Spelen zal ik me pas volledig focussen op het wegwielrennen.”

Succesvol als baan- en wegrenner

Op het voorbije EK baanwielrennen in München pakte Robbe Ghys nog twee medailles. Ook niet onbelangrijk: door zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck wordt hij straks ploegmaat van Fabio Van Den Bossche, die andere kandidaat voor de olympische ploegkoers in Parijs ’24. Op de weg liet Ghys ook al mooie dingen zien. Zo won hij vorig jaar nog een etappe in de Baloise Belgium Tour en dit seizoen was hij al negende in de GP Denain en vijftiende in Gent-Wevelgem.