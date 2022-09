Robbe Ghys kiest uiteindelijk voor Alpecin-Deceuninck

Een maand geleden leek hij rond met Team DSM, daarna werd hij nog het hof gemaakt door een paar andere teams, maar Robbe Ghys verhuist uiteindelijk van Sport Vlaanderen-Baloise naar Alpecin-Deceuninck. Ghys zal er de weg en de piste combineren.

Het was begin augustus dat Het Nieuwsblad meldde dat Ghys zo goed als rond was met Team DSM. Dezelfde krant meldt nu dat het finaal toch Alpecin-Deceunick is die erin geslaagd is de geboren Limburger in te lijven. Ook onze bronnen leerden ons dat Ghys inderdaad dicht bij het team van de broers Roodhooft staat. Andere geïnteresseerden waren – onder meer – Quick-Step Alpha Vinyl en Israël Premier Tech.

Op het voorbije EK in München pakte Robbe Ghys nog twee medailles. Ook niet onbelangrijk: door zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck wordt hij straks ploegmaat van Fabio Van Den Bossche, die andere kandidaat voor de olympische ploegkoers in Parijs ’24. Gys gaat de baan en de weg overigens combineren bij het kersverse WorldTeam.