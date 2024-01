vrijdag 19 januari 2024 om 14:48

Rob Meeuwessen krijgt nieuwe rol als talentcoach offroad bij KNWU

Rob Meeuwessen is aangesteld als talentcoach offroad bij de KNWU. De Nederlander zal aan de slag gaan als coach voor de junioren en talentcoach offroad in de disciplines MTB en veldrijden. “Hij kent de offroadwereld als geen ander”, vertelt technisch directeur Wilbert Broekhuizen.

Meeuwessen is overigens geen nieuwe naam voor de KWNU. Hij is al langer actief voor de wielerbond, maar krijgt nu ook officieel een rol bij de technische staf. “Hij kan een goede ondersteuning bieden aan onze selecties op het gebied van parcoursen, techniek, materiaal en coaching”, aldus Broekhuizen. “Hij zal in eerste instantie ook een start maken met de coaching van de junioren en zal onder de vleugels van Gerben de Knegt doorgroeien als talentcoach offroad, waar hij zijn kennis in de brede zin ook blijft inzetten.’’