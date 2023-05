Ritwinst in de rode trui voor Marianne Vos: “Waren voorbereid op waaiers”

Marianne Vos heeft haar eerste overwinning van het seizoen binnen. De kopvrouw van Jumbo-Visma was in een spectaculaire waaieretappe de snelste sprintster in La Roda. “Dit voelt heel goed. Gisteren was ik al niet ver van de zege, en vandaag was er een nieuwe kans”, vertelde Vos na afloop.

“Het was een lastige dag om steeds goed in positie te blijven”, aldus Vos, die uiteindelijk Charlotte Kool en Chloe Dygert voorbleef. “Maar ik ben vooral heel dankbaar voor het werk de ploeg en blij dat ze mij in deze positie brachten. Ik ben blij dat ik het kon afmaken in de finale.”

De laatste 100 kilometer van de etappe werden gekleurd door waaiers. Uiteindelijk bleven maar dertig rensters over in de kopgroep. “We waren voorbereid op die waaiers. Je moet gefocust zijn, alleen was de openingsfase heel relaxed. Daar gebeurde niet veel”, legt Vos uit. “Maar je moet ‘aan’ staan voor als de actie begint. Vanaf de eerste waaiers lag het tempo constant heel goed en was het zaak om in de kopgroep blijven.”

Lees ook: Marianne Vos wint razendsnelle waaieretappe in La Vuelta Femenina