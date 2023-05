Marianne Vos wint razendsnelle waaieretappe in La Vuelta Femenina

Een ontzettend snelle en interessante waaieretappe in La Vuelta Femenina 2023 is woensdag gewonnen door Marianne Vos. Een groep van dertig rensters bleef na ruim 157 kilometer over en ging sprinten om de dagzege in La Roda. Klassementsleidster Vos ging vroeg aan en bleef Charlotte Kool, die gisteren de tweede etappe won, nipt voor.

Met Marianne Vos in de rode leiderstrui ging de derde etappe van La Vuelta Femenina van start in Elche de la Sierra. Op het eerste oog stond een sprintersrit op het programma, maar de wind kwam gevaarlijk uit zuid-zuidoostelijke richting en dus lagen waaiers op de loer.

Meerdere aanvalspogingen in de openingsfase, vooral Sara Poidevin van EF Education-TIBCO-SVB was actief, werden tenietgedaan. Daardoor was het peloton compleet toen een kleine 100 kilometer voor de finish er waaiers getrokken werden. Overal reden groepjes rond in de provincie Albacete.

Gaia Realini het grootste slachtoffer

De voorste groep was ongeveer vijftig rensters groot. Onder meer Gaia Realini, de kleine klimster van Trek-Segafredo, en Kristen Faulkner hadden de slag gemist en moesten achtervolgen. Maar vooraan werd ook niet stilgezeten en brak de waaier opnieuw in twee delen.

Dit keer was het onder andere Silvia Persico die de slag miste. Mavi Garcia kwam ook in de problemen, maar de Spaanse wist terug te keren bij de kopgroep van ruim dertig rensters met daarbij alle andere topfavorieten. In die groep viel het door de stevige wind en de grote verschillen niet stil. De groep-Persico volgde op een halve minuut en de groep-Realini op bijna anderhalve minuut.

Dertigtal strijdt om de ritzege

Twintig kilometer voor de finish werden opnieuw waaiers getrokken. Dat ging ten koste van Blanka Kata Vas en Quinty Ton. Door het hoge tempo bleven de verschillen met de groepen van Persico en Realini oplopen, terwijl ondertussen ook aan de sprintvoorbereiding gedacht moest worden. Daarbij waren de ogen gericht weer op Charlotte Kool en Marianne Vos.

Team DSM zette zich op kop, waarna Kool een plek in de sprinttrein van Jumbo-Visma zocht in de slotkilometer. Vos ging vervolgens aan de rechterkant van de weg haar sprint als eerste aan en trok die inspanning lang door. Kool kwam nog dichtbij, maar strandde op de tweede plek. Chloe Dygert werd net als dinsdag derde.

Door haar zege, de eerste overwinning van het seizoen voor Vos, breidt de ervaren kopvrouw van Jumbo-Visma haar leidende positie in het algemeen klassement verder uit.