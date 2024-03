zondag 3 maart 2024 om 17:05

Ritwinst en leiderstrui voor Olav Kooij in Parijs-Nice: “Het was afzien op de klimmetjes”

Olav Kooij won zondag de openingsetappe van Parijs-Nice, maar heel makkelijk ging het niet voor de sprinter van Visma | Lease a Bike. Op een typische Mads Pedersen-aankomst wist Kooij uitgerekend Mads Pedersen te verslaan. “Het was zwaar, maar we wilden er echt voor gaan”, lacht Kooij in een eerste reactie.

“Ik zat goed in positie door de jongens, maar daarna afzien op de klimmetjes”, blikt Het Jachtluipaard van Numansdorp terug. In de laatste 20 kilometer lagen namelijk nog twee heuveltjes, maar die wist Kooij dus te overleven. “Toen wisten dat het om de ritzege zou gaan. Uiteindelijk was het lastig, maar ik ben heel blij om te winnen.”

“We wisten dat deze finish goed paste bij Mads Pedersen en hij doet het goed dit jaar. Vorig jaar hadden we ook mooie duels hier en nu weer, maar ik ben vooral blij dat ik nu mag winnen”, zegt Kooij. “Mijn zege van vorig jaar in Parijs-Nice was heel mooi en ik ben blij hier om terug te komen. De etappe van morgen past mij ook in de sprint, dus het is heel mooi om in de gele trui te mogen rijden. We gaan elke dag voor het hoogst haalbare.”