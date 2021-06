Ritwinnaar Stefan Bissegger: “Eindelijk succes in eigen land”

Stefan Bissegger won vandaag, na een tweede plek in de openingstijdrit in en rond Frauenfeld, de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 23-jarige hardrijder maakte deel uit van een goede vlucht en versloeg in Gstaad Benjamin Thomas en Joey Rosskopf.

Na afloop was Bissegger maar wat blij in het flashinterview. “Eindelijk heb ik succes in eigen land. Ik was al zo dichtbij in de inleidende tijdrit (tweede achter Stefan Küng, red.) maar had toen ook pech met de weersomstandigheden.” De jonge Zwitser probeerde vandaag in de afdaling van de Saanenmöster weg te rijden van zijn twee medevluchters.

“Ik kon zien dat ik de beste daler was en ging er dus voor, maar ik schatte een bocht wat verkeerd in en ging bijna onderuit”, aldus Bissegger, die vervolgens gokte op zijn sprint en uiteindelijk ook over de snelste benen bleek te beschikken. Het is voor Bissegger zijn tweede zege op WorldTour-niveau, nadat hij eerder dit seizoen al de beste was in de individuele tijdrit van Parijs-Nice.

Welke overwinning is nu mooier, wilde de interviewer nog weten. “Dit is toch mijn mooiste zege. Het is ten eerste een wegkoers en geen tijdrit, maar het is natuurlijk nog veel mooier om te winnen voor eigen volk”, besluit de ritwinnaar van de dag.