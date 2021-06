Vluchter Stefan Bissegger kraait victorie in vierde etappe Ronde van Zwitserland

Stefan Bissegger heeft de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland achter zijn naam gezet. De beloftevolle Zwitser van EF Education-Nippo maakte deel uit van een vlucht en versloeg in regenachtige omstandigheden Benjamin Thomas en Joey Rosskopf. Mathieu van der Poel blijft in het bezit van de gele leiderstrui.

Met tweevoudig etappewinnaar Mathieu van der Poel in de leiderstrui maakte het peloton van de Ronde van Zwitserland zich langzaam maar zeker op voor het betere klimwerk. In de rit van vandaag moesten de renners in de finale over de beklimming van de Saanenmöster, een klim van 7,5 kilometer aan 4,4%. Vanaf de top was het nog een kleine tien kilometer afdalen naar de finish op het plaatselijke vliegveld in Gstaad. Een lastige etappe, maar zeker niet onoverkomelijk voor de man in het geel.

“Woensdag lijkt het erg op de voorbije dagen, maar ze gaan het me niet makkelijk maken. Maar die derde ritzege is zeker mogelijk. Er moet iemand winnen, dus misschien ben ik het wel weer…”, gaf de Nederlandse kampioen gisteren nog mee in het flashinterview. Met Van der Poel als nieuwe leider begon het peloton ’s middags aan een nieuwe etappe. Het duurde even vooraleer een kopgroep de ruimte kreeg van het peloton, maar na een razendsnelle openingsfase wisten zes renners zich af te scheiden.

Nederlands-Belgische kopgroep krijgt nauwelijks ruimte

Met Antwan Tolhoek reed er een Nederlander in de spits van de koers. De Zeeuwse klimmer van Jumbo-Visma, voor aanvang van de etappe 79ste in het klassement op net geen zes minuten van Van der Poel, kreeg onderweg het gezelschap van Marcus Burghardt (BORA-hansgrohe), Simon Pellaud (Zwitserse nationale selectie), Hugo Houle (Astana-Premier Tech) en de Belgen Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Jelle Wallays van Cofidis. Het verschil liep op tot iets minder dan twee minuten.

De vlucht met Tolhoek, Theuns en Wallays werd echter al vrij snel weer opgeslokt en ook een volgende aanvalspoging (van liefst 22 renners) was geen lang leven beschoren. Niet veel later was het de beurt aan Joey Rosskopf (Rally Cycling), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) en Joel Suter (Zwitserse selectie) en deze drie coureurs wisten een veelbelovend gaatje te slaan. Hardrijder Stefan Bissegger van EF Education-Nippo rook het gevaar en wist met een snelle tegenaanval ook nog zijn wagonnetje aan te haken.

Nieuwe kopgroep van vier krijgt wel een vrijgeleide

Bissegger, Rosskopf, Thomas en Suter werkten voorbeeldig samen en dus liep het verschil met nog tachtig kilometer te gaan op tot bijna vier minuten. Nieuwe kopgroep, nieuwe kansen? Daar leek het wel op, aangezien de voorsprong maar bleef groeien en het verschil op veertig kilometer van de finish was gegroeid tot meer dan zes minuten. In het peloton was het aan Cofidis en Movistar om de kastanjes uit het vuur te halen. Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, hield zich in de achtervolging opvallend afzijdig.

Van der Poel bleek niet echt interesse te hebben in een derde opeenvolgende dagzege en de mannen van Movistar besloten op een gegeven moment te stoppen met achtervolgen, waardoor de kopgroep een definitieve vrijgeleide kreeg richting de finish. Rosskopf, Thomas, Suter en Bissegger… De ritwinnaar moest vooraan worden gezocht. Bissegger kwam verder ook nog in aanmerking voor de gele leiderstrui, aangezien de Zwitserse tijdritspecialist op acht minuten stond in de algemene rangschikking.

Bissegger juicht voor eigen volk

De vluchters begonnen met bijna acht minuten voorsprong aan de voet van de scherpechter van de dag: de klim van de Saanenmöster. Thuisrijder Suter moest als eerste afhaken in de kopgroep, maar Thomas, Bissegger en Rosskopf bleken aan elkaar gewaagd. Deze koplopers keken vooral naar elkaar, waardoor een knokkende Suter weer bijna kon aansluiten. Vlak voor de top zagen we echter weer een demarrage en dit bleek de doodsteek voor Suter. Thomas, Rosskopf en Bissegger begonnen gezamenlijk aan de afdaling.

In de natte afzink van de Saanenmöster zagen we nog een uitvalspoging van Thomas en tot twee keer toe Bissegger en op het vlakke probeerde Rosskopf het nog met een ultieme versnelling, maar een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies. Rosskopf ging als eerste de sprint aan, maar het was Bissegger die in zijn thuisland met machtige pedaalslagen naar de zege wist te snellen. Thomas moest genoegen nemen met de tweede plaats, voor Rosskopf. Suter kwam als vierde over de streep.

Vijf minuten na de binnenkomst van ritwinnaar Bissegger zagen we de eerste renners van het uitgedunde peloton over de streep bollen. Van der Poel zat nog netjes in de eerste groep en verzekerde zich zo nog een dag van de gele leiderstrui. De kans is echter groot dat de Nederlandse kampioen donderdag de leiderstrui zal inleveren, aangezien er dan een lastige bergrit op het programma staat met finish in Leukerbad.