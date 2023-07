Ritwinnaar Pello Bilbao verlengt contract bij Bahrain Victorious

Pello Bilbao zal ook de komende drie seizoenen uitkomen voor Bahrain Victorious. De 33-jarige Bask heeft zijn contract opengebroken en verlengd tot 2026, laat zijn werkgever vandaag weten in een perscommuniqué. Bilbao boekte gisteren nog een emotionele ritzege in de Tour de France.

Bilbao koerst sinds 2020 voor Bahrain Victorious en was de afgelopen jaren zeer succesvol in dienst van deze ploeg. Zo won hij etappes in de Tour of the Alps, Ronde van het Baskenland, Deutschland Tour en de Tour Down Under, werd hij twee keer vijfde in de Giro d’Italia en negende in de Tour de France. Gisteren volgde de kers op de taart met ritwinst in de Tour: in Issoire wist hij na een razendspannende finale af te rekenen met zijn medevluchters.

“Ik ben echt blij dat ik mijn contract kan verlengen bij Bahrain Victorious. De ploeg voelde de afgelopen jaren als een deel van mijn familie. Ik kan rekenen op de volledige steun van de mensen binnen de ploeg en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan toekomstige successen van het team”, laat Bilbao weten in een persbericht.

Van onschatbare waarde

Milan Erzen, de directeur van Bahrain Victorious, is ook een tevreden man. “Pello is dankzij zijn toewijding en uitzonderlijke prestaties uitgegroeid tot een renner van onschatbare waarde. Met zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten speelt hij een belangrijke rol, en we kijken uit naar zijn verdere groei en successen in de komende jaren. We zijn trots op het feit dat hij deel uitmaakt van onze familie.”