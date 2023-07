Pello Bilbao in tranen: “Ik wilde iets moois voor Gino Mäder doen in deze Tour”

Pello Bilbao hield het na zijn zege in Issoire niet droog. Toen het over Gino Mäder ging, brak de Baskische renner. “Hij is de reden waarom we in deze Tour de France zijn gestart. Ik had positieve energie om iets moois voor hem te doen. We ride for Gino“, zegt hij in het interview na afloop.



“Ik vond het heel moeilijk om me voor te bereiden op deze Tour”, gaat hij verder. “Mijn familie heeft me geholpen om positief en kalm te blijven de afgelopen weken. Ik wilde hem graag eren met een overwinning. Het liefst wilde ik dat al in de eerste twee ritten doen, omdat die ook voor mij bijzonder waren. Dat lukte niet, dus bleef ik wachten op het juiste moment.”

Bilbao moest in de slotfase van de tiende rit koelbloedig blijven om zijn medevluchters voor te blijven. “Ik wist dat ik de snelste was, maar we moesten eerst Krists Neilands nog terugpakken. Hij was vandaag echt de sterkste, maar ik denk dat hij te veel energie heeft verspild.”

“Toen we Neilands hadden teruggepakt, moest ik kalm blijven in het wiel van Zimmermann. In de laatste tweehonderd meter ben ik vervolgens vol gegaan”, aldus de Bask. “Ik ben al dertien jaar beroepswielrenner en dit is pas mijn eerste zege in de Tour, dus dit is een speciaal moment.”