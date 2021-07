Rigoberto Urán zakt naar vierde plaats: “Ik miste de kracht”

Rigoberto Urán is zijn podiumplaats in de Tour de France kwijtgeraakt. In de bergrit naar de Col du Portet verloor de kopman van EF Education-Nippo bijna twee minuten op Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz. Daardoor is Urán nu vierde in het klassement, maar hij blijft strijdbaar.

“Ik miste een beetje kracht en verloor twee zeer belangrijke posities in het klassement, maar we zullen blijven vechten”, reageerde Urán na afloop van de Pyreneeënetappe op de top van de Portet bij Esciclismo. Zijn achterstand in het klassement op de derde plek van Carapaz is nu 1.34 minuut.

De ervaren Colombiaan weet dat er nog kansen zijn om tijd terug te pakken. “Donderdag is weer een belangrijke dag”, geeft Urán aan. Ook deelt hij complimenten uit aan zijn ploeggenoot Sergio Higuita. “Hij heeft mij veel geholpen, zonder hem zou ik twee keer zoveel tijd hebben verloren.”