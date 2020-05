Rigoberto Urán: “Ik richt me weer op de Tour de France” zondag 17 mei 2020 om 10:04

Rigoberto Urán werd drie jaar geleden enigszins verrassend tweede in de Tour de France en de Colombiaan richt zich dit jaar opnieuw op de Franse ronde. De renner van EF Pro Cycling kijkt met sportkrant Marca al even vooruit naar de aankomende editie van de Ronde van Frankrijk. “Ik verwacht dit jaar een meer open koers.”

De 33-jarige Urán hoopt in Frankrijk zijn zevende plaats van vorig jaar te verbeteren. “Ik verwacht een leuke en speciale editie van de Tour, aangezien er veel kanshebbers zijn op de eindzege. Het koersverloop zal wat minder voorspelbaar zijn. In aanloop naar de Tour hebben we minder wedstrijdkilometers in de benen.”

De ronderenner kijkt vooral naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, maar zal na de Tour ook nog deelnemen aan enkele koersen. “Ik twijfel nog tussen de Vuelta a España en enkele eendaagse wedstrijden.” De klimmer denkt verder ook nog aan het WK wielrennen, al lijkt de UCI het evenement te verplaatsen van Aigle en Martigny naar het vlakke Qatar.

Lange revalidatie

Urán kwam vorig jaar zwaar ten val in de Vuelta a España, maar voelt zich na een langdurige revalidatieperiode weer fit. In de zesde etappe ging Urán aan een hoge snelheid onderuit bij een massale valpartij. Daarbij brak hij zijn linkersleutelbeen, schouderblad, enkele ribben, een paar wervels én liep hij eveneens een beschadiging aan zijn long op.

De renner moest onder het mes in een ziekenhuis in Barcelona en kreeg thuis dagelijkse fysiotherapie om zijn schouder aan te sterken. Urán maakte begin dit jaar zijn rentree in de Tour Colombia 2.1 en eindigde als 58e in het eindklassement. Hij was als knecht belangrijk voor onder meer zijn ploeggenoot en latere eindwinnaar Sergio Higuita.