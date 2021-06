Rigoberto Urán blaast concurrentie weg in klimtijdrit Ronde van Zwitserland, Dumoulin vijfde

In de Ronde van Zwitserland heeft Rigoberto Urán zijn eerste overwinning in drie jaar geboekt. De Colombiaan van EF Education-Nippo won de loodzware tijdrit van Disentis Sedrun naar Andermatt. Richard Carapaz verdedigde zijn leiderstrui, al liep Urán flink in op de kopman van INEOS Grenadiers. Tom Dumoulin eindigde op een vijfde plaats.

23,2 kilometer lang was de tijdrit over de Oberalppass. Dat is een Alpencol van eerste categorie. Na een vlakke start liep de weg 9,5 kilometer omhoog aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. Vervolgens wachtte er een snelle en, zeker vlak voor het binnenrijden van Andermatt, technische afdaling.

Jonas Rutsch was de snelste man van het eerste blok, maar we zouden hem niet vooraan in de uitslag terugzien. Soren Kragh Andersen zette de eerste richttijd neer, maar hij werd al snel voorbijgestoken door een sterke Tom Dumoulin. Hij klokte een snelle tussentijd op de top van de Oberalppass en mocht aan de finish ook op de hot seat plaatsnemen. Gino Mäder (Bahrain Victorious) was negen seconden sneller dan de Nederlander op de klim, maar aan de finish waren hier nog maar twee seconden van over.

Maar al die tijden bleken kinderspel vergeleken bij de prestatie die Rigoberto Urán leverde. Zijn tijd van 36m02s was ruim voldoende voor de dagzege. Hij duikte 54 seconden onder de tijd van Mäder. De enige die zich nog tussen de Zwitser en de Colombiaan wist te nestelen was Julian Alaphilippe. Hij besloot zijn Ronde van Zwitserland met een tweede plaats op veertig seconden van Urán.

Klassementsleider Richard Carapaz deed het uiteindelijk meer dan behoorlijk. Hij was twee seconden sneller dan Dumoulin en eindigde op de vierde plaats. De man uit Ecuador behield daarmee zijn leidende positie in het klassement, maar Urán heeft de strijd om de eindzege weer een stuk spannender gemaakt. Het verschil tussen de twee is met nog een etappe te gaan slechts zeventien seconden.